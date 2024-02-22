Bingöl'de 2.6 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de 2.6 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl\'de 2.6 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

22.02.2024 16:12
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Solhan ilçesinde icra edilen faaliyette A.A. isimli şüpheli şahıs 2 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile yakalanmıştır. Olay ile ilgili A.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de 2.6 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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