Bingöl\'de 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL