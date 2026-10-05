Bingöl\'de kaynak yapılan motosiklet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de kaynak yapılan motosiklet çıkan yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir motosiklette kaynak çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de sanayi sitesinde kaynak yapıldığı sırada alev alan motosiklet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklette kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.
Yangında motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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