Bingöl'de maçta yaşanan gerginlik kamerada: Polis havaya ateş açtı - Son Dakika
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Bingöl'de maçta yaşanan gerginlik kamerada: Polis havaya ateş açtı

Bingöl\'de maçta yaşanan gerginlik kamerada: Polis havaya ateş açtı

Bugün Bingöl'de oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor maçının 18'nci dakikasında tribünde gerginlik yaşandı. Bir polis memuru havaya ateş açtı ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis memuru hakkında işlem başlatıldı.

05.05.2024 21:55  Güncelleme: 21:58
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Bingöl'de maçta yaşanan gerginlik kamerada: Polis havaya ateş açtı

BİNGÖL - Bingöl'de oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında bir polis memurunun havaya ateş açması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayların ardından polis memuru hakkında işlem başlatıldı.

Bugün Bingöl'de oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor maçının 18'nci dakikasında tribünde gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında bir polis memuru, silahını çıkararak havaya ateş etti. Polis memurunun ateş açması cep telefonu kamerasına yansırken, olayların ardından Bingöl Valiliği'nden konuyla ilgili de açıklama geldi.

Polis memuru hakkında işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bingöl Valiliği tarafindan yapılan açıklamada "05.05.2024 Pazar günü (Bugün) saat 14: 00'da oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasındaki futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Cep Telefonu, Bingöl, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de maçta yaşanan gerginlik kamerada: Polis havaya ateş açtı - Son Dakika

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