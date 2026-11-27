Bingöl'de narkotik çalışmasında 840 gram skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de narkotik çalışmasında 840 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 zanlı tutuklandı; 1 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Bingöl'de narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 840 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 840 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
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