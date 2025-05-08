Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 16 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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