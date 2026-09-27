Bingöl'de saman yüklü tır şarampole devrilip alev aldı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de saman yüklü tır şarampole devrilip alev aldı, sürücü hafif yaralandı

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Bingöl\'de saman yüklü tır şarampole devrilip alev aldı, sürücü hafif yaralandı
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Bingöl-Diyarbakır karayolunun yayla bölgesinde saman yüklü tır şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı. Tırın alev alması üzerine itfaiye yangını söndürdü, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yakalandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken tır alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaİtfaiyeBingölGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de saman yüklü tır şarampole devrilip alev aldı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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