Bingöl'de araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Bingöl- Erzurum karayolu Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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