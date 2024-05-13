Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son iki haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda toplamda 37 kilo 2 gram skunk maddesi, 15 kilo 5 gram esrar maddesi, 3 kilo 6 gram toz esrar, 5 kilo kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 1 adet bong aparatı ve 4 adet hap ele geçirildi. Vali Usta, emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı operasyonlarından dolayı tebrik etti.

13.05.2024 21:16
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son iki haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu verilerini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Usta, "29 Nisan-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 37 kilo 2 gram skunk maddesi, 15 kilo 5 gram esrar maddesi, 3 kilo 6 gram toz esrar, 5 kilo kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 1 adet bong aparatı, 4 adet hap ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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