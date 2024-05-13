Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son iki haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu verilerini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Usta, "29 Nisan-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 37 kilo 2 gram skunk maddesi, 15 kilo 5 gram esrar maddesi, 3 kilo 6 gram toz esrar, 5 kilo kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 1 adet bong aparatı, 4 adet hap ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİNGÖL