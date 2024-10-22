Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo 350 gram esrar ve 215 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-21 Ekim 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 10 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo 80 gram toz esrar maddesi, 215 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL