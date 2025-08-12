Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkez ve Solhan ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 09-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 385 kök kenevir bitkisi, 10.26 gram kubar esrar ve 3.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL