Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de vücutlarından 88 kapsül halinde 1 kilo 175 gram metamfetamin maddesi tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde; yutma ve tıkma yöntemiyle vücutlarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahısların vücutlarından 88 kapsül halinde daralı ağırlığı 1 kilo 175 gram Metamfetamin maddesi, 1 kapsül halinde 8.60 gram Afyon sakızı maddesi çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL