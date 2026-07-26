Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı
Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucu madde ticaret yapan şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?