Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı

Bingöl\'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu madde ticaret yapan şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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