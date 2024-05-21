Bingöl'de yabani ot toplamak için giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de yabani ot toplamak için giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bingöl\'de yabani ot toplamak için giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedeni bulundu. Ahmet B.'nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.05.2024 10:06
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova'nın Kaynarpınar köyü kırsalında meydana geldi. Köyde ikamet eden 65 yaşındaki Ahmet B., sabah saatlerinde yabani ot toplamak ve yürüyüş yapmak için dağlık alana gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailesinin ve ekiplerin yapmış olduğu arama çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet B.'nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de yabani ot toplamak için giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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