Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl\'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Muş Bulvarı'nda İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Kazaya karışan 3 otomobilin sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

25.02.2024 23:19  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Muş Bulvarı'nda İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Zincirleme kazaya sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil karıştı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Bingöl, Muş, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 23:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement