Bingöl-Diyarbakır yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu kazada 2 kişi yaralandı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.