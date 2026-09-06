Bingöl-Diyarbakır yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu kazada 2 kişi yaralandı
Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıp onları hastaneye kaldırdı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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