Bingöl-Erzurum yolunda Çobantaşı köyü mevkisinde araçlar çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum yolunda Çobantaşı köyü mevkisinde araçlar çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.
Bingöl- Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi katına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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