Bingöl-Erzurum yolunda Çobantaşı köyü mevkisinde araçlar çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bingöl- Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi katına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.