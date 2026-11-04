Bingöl İl Emniyeti yağışta fren mesafesinin 2 katına çıkabileceği uyarısında bulundu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, yağışlı havalarda trafik kazası riskinin arttığına dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Islak zeminde fren mesafesinin 2 katına çıkabildiği belirtilerek hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması istendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yağışlı havalarda trafik güvenliğinin tehlikeye girebildiğine dikkat çekildi. Paylaşımda, yağmurun ilk başladığı ve çiselediği anlarda yol zeminindeki toz ve egzoz kalıntıları nedeniyle ölümcül kaza riskinin yüzde 27 arttığı ifade edildi.

Hava koşullarına bağlı meydana gelen kazaların yüzde 75'inin ıslak zeminlerde gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, ıslak zeminde lastiklerin yol tutuşunun azalmasıyla durma mesafesinin 2 katına çıkabildiği kaydedildi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Bingöl Emniyet Müdürlüğü, yağışlı havalarda hızın en az yüzde 30 oranında düşürülmesini ve öndeki araçla takip mesafesinin 2 katına çıkarılmasını istedi.