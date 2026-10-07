Bingöl merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Bingöl merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Bingöl merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde 100 milyon 245 bin 274 lira işlem hacmi bulunduğu ve 'paranın nakline aracılık' suçunu işledikleri tespit edildi.

Bingöl merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK verilerine göre 9 şahsın yasa dışı bahis sitelerinde 100 milyon 245 bin 274 lira işlem hacmi bulunduğu ve 7258 sayılı Kanun'un "paranın nakline aracılık" suçunu işledikleri tespit edildi. Bingöl, Antalya ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaBingölGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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