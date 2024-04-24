Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu - Son Dakika
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Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu

Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam\'ın cesedi, Bahreyn\'deki morgda bulundu

Bir yıldır kayıp olan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi Bahreyn'deki bir morgda bulundu. Kaikan, modellik kariyerinin ardından ailesine destek olmak için Tayland'a taşınmış ve restoran işinde çalışmaya başlamıştı. Nisan 2023'te sosyal medya paylaşımlarını durdurması sonucu ailesi ve arkadaşları endişelenmişti. Kaikan'ın cesedi, bacağındaki dövme sayesinde tespit edildi.

24.04.2024 13:50  Güncelleme: 13:58
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Modellik kariyeri sona erdikten sonra ailesine maddi destek sağlamak amacıyla Tayland'a taşınan ve bir restoranda çalışmaya başlayan Kaikan Kaennakam, 1 yıl önce ortadan kayboldu. Her yerde aranan modelden kötü haber geldi. cesedi, aylarca bir morgda sahipsiz olarak kaldı. Kaikan'ın kimliği bacağındaki dikkat çekici bir dövme sayesinde tespit edildi.

Kaikan, yeni hayatından resimler ve videolar paylaşarak deneyimlerini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Nisan 2023'te ansızın sosyal medya paylaşımlarını durdurması, Tayland'da onun başına kötü bir şey gelebileceği konusunda konusunda büyük bir endişe yarattı.

Ailesi aylarca onu bulmaya çalıştı ve yardım için Tayland Büyükelçiliği'ne başvurdu. Bahreyn'deki yaşayan Taylandlı topluluğuna ulaşarak yardım istediler.

18 Nisan'da, Tayland Büyükelçiliği, Salmaniya Tıp Kompleksi morgunda bir kadın cesedi bulunduğunu Kaikan'ın ailesine bildirdi. Aile, üyeleri cesedi modelin bacağındaki dövme sayesinde tespit edebildi.

Otopsi raporuna göre ölüm nedeni, "alkol zehirlenmesi nedeniyle akut akciğer ve kalp yetmezliği" olarak belirlendi.

Kaikan'ın cesedi hala Bahreyn'de bulunuyor ve ailesi cesedi Tayland'a getirmeye çalışıyor.

Ailesi, trajik ölümünü öğrendikten sonra çevrimiçi olarak taziye mesajları yayınladı.

Kardeşi Suthida Ngernthaworn, ablasının ölümü hakkında konuşurken, "Ablam iki veya üç yıl önce Bahreyn'de çalışmaya başladı ve orada bir Arap erkek arkadaşı buldu. Ancak geçen yıl Nisan ayından bu yana onunla iletişim kuramadık" dedi.

Suthida, ablasının ölümü hakkında şüphelerini dile getirdi, çünkü ablasının cesedinin fotoğraflarında morluklar olduğunu iddia etti. Ayrıca, ablasının kaybolmadan önce vücudunda morluklar ve kesikler olduğunu gösteren fotoğraflar ve videolar gönderdiğini söyledi.

Suthida, "Bahreyn büyükelçiliği ölüm nedenini alkol zehirlenmesi olarak belgeledi, ancak ceset fotoğraflarında morluklar vardı. Cenazeyi geri getiremedik çünkü repatriasyon pahalı. Annem ayrıca otopsinin yeniden yapılması için davanın yeniden açılmasını istiyor" dedi.

Tayland'da bir kadın ve çocuk yardım kuruluşunun kurucusu Paveena Hongsakul, ailenin cevaplar bulmasına yardımcı oluyor. Paveena, Polis Genel Hastanesi'nden Kaikan'ın cesedini yeniden incelemesini ve ölüm nedenini yeniden değerlendirmesini sağladı.

Bir basın toplantısında konuşan Paveena, "Taylandlı kadınların yurt dışında çalışmayı düşünürken dikkatli olmaları gerektiğini" söyledi. "Fuhuşa zorlanma, insan ticareti veya uyuşturucu çetelerine karışma riskleri var."

Kaikan'ın Bahreyn'de herhangi bir sıradışı işle ilgilenmediği belirtildi.

Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu

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Son Dakika 3.Sayfa Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu - Son Dakika

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