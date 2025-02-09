Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Dün gece gözaltına alınan BirGün gazetesinin internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, serbest bırakıldı.

EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi gereği "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ile suçlanan Koç, Gültekin ve Gökdemir, dün gece evlerinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirmelerinin ardından gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir, emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Adliyedeki ifade işlemleri de sona eren gazetecilerden Gültekin, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir hakkında ise adli kontrol kararı verildi.