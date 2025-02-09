Dün gece gözaltına alınan BirGün gazetesinin internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi gereği "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ile suçlanan Koç, Gültekin ve Gökdemir, dün gece evlerinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirmelerinin ardından gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir, emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade etti.
Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Adliyedeki ifade işlemleri de sona eren gazetecilerden Gültekin, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı - Son Dakika
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