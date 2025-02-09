Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı

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Dün gece gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, serbest bırakıldı.

09.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:43
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Dün gece gözaltına alınan BirGün gazetesinin internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, serbest bırakıldı.

EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi gereği "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ile suçlanan Koç, Gültekin ve Gökdemir, dün gece evlerinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirmelerinin ardından gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir, emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, emniyetteki ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Adliyedeki ifade işlemleri de sona eren gazetecilerden Gültekin, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı

Uğur Koç, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Alper Elma:
    bunların hepsini hücreye atıp orada son bulduracaksin sevenleriyle 10 55 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    kanun yok yasa yok Kendi medya yandaşlarına sesleri çıkmıyor bir gün gerçekleri anlatıyor bir gün gerçekler gün yüzüne çıkacak elbet bir gün 38 8 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olduğunu zanneden gereksiz yorumcular yargı kararını vermiş siz kimsiniz ki.. 32 6 Yanıtla
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