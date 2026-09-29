Bitlis Hizan'da yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 18 yaşını doldurmuş vatandaşların banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 985 milyon 858 bin 740 liralık paranın aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Manisa'da 1, Bitlis'te 17 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Eylül 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.