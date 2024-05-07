Bitlis'te Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

Bitlis\'te Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana takıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucunda suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

07.05.2024 15:16
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, fotokapana takılan görüntülerde 3 kişinin mezarlıkta define aradığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Güroymak ilçesi Kavunlu köyü mezarlığında bulunan Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına dair alınan duyum üzerine, icra edilen operasyonda bölgeye yerleştirilen fotokapana takılan görüntülerde 3 şüpheli şahsın izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalanmışlardır. Şahıslar ile birlikte 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet çekiç ve kova ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı - Son Dakika

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