Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belde Belediyesine ait vidanjör şarampole yuvarlandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Üçkardeş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yolalan Belediyesi'ne ait iş makinesi, mahalledeki görev yerine gitmekte olduğu sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen araç, çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak belediyeye ait park alanına çekildi. Kazayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BİTLİS