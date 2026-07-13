Bizonun Saldırdığı Adam Yaralandı

ABD'nin Montana eyaletindeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda bir bizonun boynuzlarıyla yaklaşık 2,5 metre havaya fırlattığı kişi yaralandı.

ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda ziyaretçiler korku dolu anlar yaşadı. Montana eyaletindeki parkta torunuyla birlikte yürüyen yaşlı bir adam, aniden saldırganlaşan bizonun hedefi oldu. Huzursuzlanan bizon, boynuzlarıyla saldırdığı adamı yaklaşık 2,5 metre havaya fırlattı. Yaşlı adam saldırı sonucu yaralandı.

Olay anına tanık olan fotoğrafçı Mike MacLeod, "Ben sadece o bizonun öfkelendiği anlara dair çarpıcı görüntüler almaya çalışıyordum. Bu olay, yılın bu döneminde bu hayvanlardan ne beklemem gerektiğine dair fikrimi değiştirdi, çünkü bunun olacağını tahmin etmezdim" dedi.

Bizonun yere düşen adamın üzerinde bir süre beklemeye devam ettiğini belirten MacLeod, "Bizonun dikkatini çekmem gerekiyordu. Bu yüzden video çekmeyi bıraktım, bizona doğru koştum, yüksek sesle bağırdım ve mümkün olduğunca büyük ve tehditkar görünmeye çalıştım. Bunun üzerine hızla uzaklaştı" diye konuştu.

MacLeod, yaralı adamın özellikle kalçasında ve üzerine düştüğü bacağında ciddi ağrı hissettiğini, ancak kendisinin ve çevredekilerin dışarıdan görülebilen herhangi bir yaralanma fark edemediğini söyledi.

Ulusal Park Servisi, olaya dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. - WASHINGTON