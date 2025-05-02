Bodrum'da Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü - Son Dakika
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Bodrum'da Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü

Bodrum\'da Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan Ali Yağar göçükte hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında.

02.05.2025 11:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki içme suyu arıtma tesisinin üst kısmında yer alan ormanlık ve dağlık alanda dün saat 21.00 sıralarında dehşet yaşandı.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İddiaya göre, define bulma amacıyla bölgeye giden Ali Yağar (49) ile beraberindeki 2 kişi, izinsiz kazı yaptığı sırada göçük oluştu. Toprak altında kalan Yağar, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

TOPRAK ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaydan yara almadan kurtulan 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü - Son Dakika

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