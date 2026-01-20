Bodrum'daki kaçak Liman 10 yıl sonra yıkılıyor - Son Dakika
Bodrum'daki kaçak Liman 10 yıl sonra yıkılıyor

20.01.2026 15:21  Güncelleme: 15:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce inşa edilen ve 100 teknenin bağlandığı kaçak limanın yıkımına başlandı. Yüzer iskelenin sahibi hakkında 3 ila 5 milyon TL arasında cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen ve 100 teknenin bağlandığı kaçak limanın yıkımına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Mahallesi'nde balıkçı barınağı yanına yaklaşık 10 yıl önce kaçak bir iskele inşa edildi. Ardından 6 adet yüzer iskele ile kaçak liman yapıldı. Yaklaşık 100 teknenin bağlandığı limanda büyük tekne başına yıllık ortalama 500 bin TL para alındığı öğrenilirken, şikayetin ardından 10 yıl sonra iskeleyle ilgili harekete geçildi. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. İskelenin tahtalarını söken ekipler, iş makineleri ile ayaklarını da söktü. Teknelerle çekilen yüzer iskelelerin yediemine götürüleceği kaydedildi.

Yüzer iskeleyi inşa eden şahsa 3 ila 5 milyon TL arasında cezai işlem uygulanacağı belirtilirken, bölgedeki 6 adet yüzer iskelenin de sahibinin tespit edilerek cezai işlem uygulanacağı bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
