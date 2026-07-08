Bodrum genelinde denetim ve düzenleme çalışmaları başladı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz Salı günü ilçe genelindeki denetim ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Kentte kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmada ilk gün denetim ve uygulamaları; Bodrum merkezde Atatürk, Neyzen Tevfik, Cafer Paşa ve Turgutreis caddelerinde, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi ile Taşlıburun Sokak ve Ercan Yangöz Caddesinde, Bitez Mahallesi Adliye ve Cumhuriyet caddelerinde yapıldı.

Uygulama kapsamında uyarılar yapılırken işgal malzemelerinin bir kısmı sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Uyarılara rağmen alınmayan masa, sandalye, şemsiye, totem, reklam panoları, varil, saksı gibi malzemeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin araçlarına yüklenerek yediemine götürülmek üzere alandan uzaklaştırıldı. Bazı uygunsuz park ve kaldırım işgali yapan motor kullanıcılarına da cezai işlem uygulandı.

Gün boyunca Bodrum genelinde kapsamlı denetim ve düzenleme çalışmaları devam ederken çalışmaların 8 Temmuz Çarşamba günü de sürdürüleceği ifade edildi. - MUĞLA