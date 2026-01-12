Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı Açıklaması

Bolu\'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı Açıklaması
12.01.2026 10:23  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı köpeği tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin vücudunda 300-400 tüfek saçması bulunduğu ortaya çıktı. Özcan, hayvanlara kötü muamele yapanları affetmeyeceklerini belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı köpeği tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin çekilen röntgeninde daha önce tüfekle vurulduğunun ve vücudunda 300-400 saçma olduğunun ortaya çıktığını belirten Özcan, "Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bolu merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana gelmiş, yol ortasında uyuyan sokak köpeği bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınan yaralı köpeği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaret etti. Hayvan hastanesinde veteriner hekimlerden bilgi alan Başkan Özcan, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Sadece ezildiğini sanıyorduk, daha önce vurulmuş"

Veteriner hekimlerin çektiği röntgen filmlerini inceleyen Başkan Özcan, köpeğin sadece trafik kazası mağduru olmadığını, daha önce de silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Özcan, "Doğancı Köyü'nde bir araç köpeğimizi yerde yatarken ezdi. Arkadaşlarımız hemen müdahale edip hastanemize getirdiler. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Ancak bizim için sürpriz ve üzücü bir gelişme oldu. Çekilen röntgende bu hayvanın daha önce saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede vücudunda 300-400 civarında saçma izi tespit edildi" diye konuştu.

"Bu nasıl bir insanlık?"

Köpeğin maruz kaldığı şiddete sert tepki gösteren Tanju Özcan, "Bu nasıl bir insanlık? Bu tür insanlar şu hayvanda ne ister, anlamak mümkün değil. Ama sağ olsun veteriner hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir" ifadelerini kullandı.

"Yarın itibarıyla ağır para cezalarını tatbik edeceğiz"

Olayın hem adli hem de idari boyutunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Özcan, Belediye Meclisi'nin aldığı kararı hatırlatarak şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını ve şahsın yakalandığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Yarın itibarıyla bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz."

Tedavisi süren köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Tanju Özcan, 3-sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.