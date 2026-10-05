Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı davasından beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı davasından beraat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı davasından beraat etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanı bir kadına yönelik nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan ve farklı bir suçtan tutuklu bulunan Özcan, karar duruşmasına SEGBİS'le katıldı.

Bolu'da görevinden uzaklaştırılan ve farklı bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanı bir kadına yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yargılandığı 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur olan belediye çalışanı Öznur Ç., Özcan hakkında yeni bir şikayette bulundu. Öznur Ç.'nin şikayeti üzerine Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Söz konusu davada Haziran ayında tahliyesine karar verilen ancak 'icbar suretiyle irtikap' suçundan Ankara Sincan Cezaevi'nde tutukluluğu devam eden Özcan, karar duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme beraat etti

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığına kanaat getirerek, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

Kaynak: İHA
Bolu BelediyesiTanju ÖzcanPolitika3. SayfaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:56:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı davasından beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei