Bolu Belediyesi’ne "Hayalet Araç" operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi’ne "Hayalet Araç" operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin TL fazla ödeme yapıldığını tespit etti. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 22 kişi için gözaltı kararı verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi’ne 'Hayalet Araç' operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi’ne "Hayalet Araç" operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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