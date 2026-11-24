Bolu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan 14 ABM 774 plakalı otomobil, önce elektrik direğine ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. idaresindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği ise kırmızı ışıkta bekleyen E.T. yönetimindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, 14 ACG 656 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 14 ACG 656 plakalı otomobilde sıkışan sürücü ve 2 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü S.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.