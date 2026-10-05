Bolu\'da 1 milyon liralık telefon kablosunu çalan 6 şüpheli tutuklandı

Bolu'da 1 milyon lira değerindeki telefon kablosunun çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, firma çalışanı gibi giyinip yola duba koyarak kiraladıkları iş makinesiyle kabloları çaldıkları belirlendi.

Olay, Gölyüzü Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağını kaldırarak yer altına inen şüpheliler, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen telefon kablosunu çaldı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. İstanbul'dan Bolu'ya geldikleri belirlenen 6 şüphelinin, kendilerine firma çalışanı süsü vermek amacıyla iş kıyafetleri giydikleri, yola dubalar dizdikleri ve kiraladıkları iş makinesiyle hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.