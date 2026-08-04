Bolu'da 179 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da 179 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu\'da 179 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bolu'da yapılan operasyonlarda 179 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık önlendi.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göç operasyonlarında 179 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 adrese düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 10,02 gram bonzai, 1,47 gram kokain, 0,98 gram bonzai hammaddesi, 3 bin 639 sentetik ecza, 5 bin 541 ecza ile 17 uyuşturucu madde üretim ekipmanı ele geçirildi.

271 olaya müdahale edildi

Asayiş ekipleri, kent genelinde meydana gelen 271 olaya müdahale etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 125 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi de yakalandı. Şüphelilerden 13'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 23 kaçak kazı malzemesi ile 1 dedektör ele geçirildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 179 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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