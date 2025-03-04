Bolu\'da 180 Asayiş Olayı: 18 Tutuklama

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Bolu'da son 1 haftada gerçekleşen 180 asayiş olayında toplam 18 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 24 Şubat - 2 Mart tarihlerinde 180 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 55'i kişilere karşı, 97'si takibi gereken, 17'si malvarlığına karşı, 8'i topluma karşı, 3'ü ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 59 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 33 şahıstan 17'si de yakalanarak cezaevine sevk edildi. - BOLU