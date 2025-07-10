Bolu\'da Adam Eşinin Yanında Ölü Bulundu

Bolu'da bir adam eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Karamanlı Mahallesi Işıklı Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşi tarafından uyandırılmak istenen Ç.A.'nın tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 37 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde yaptığı detaylı incelemenin ardından Ç.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU