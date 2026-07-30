Bolu'da Alkollü Sürücü Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika
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Bolu'da Alkollü Sürücü Motosikletle Çarpıştı

Bolu\'da Alkollü Sürücü Motosikletle Çarpıştı
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SUV sürücüsü, 0,97 promil alkollü çıkınca 25 bin lira ceza aldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Bolu'da SUV ile motosikletin çarpıştığı kazada, 0,97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polise "4-5 saat önce içmiştim" diyerek itiraz etti. Sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Alpagut Mahallesi 174'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 14 BR 812 plakalı SUV, yol üzerinde duran otomobili geçmek için karşı şeride geçtiği sırada, Y.E. idaresindeki 14 ACE 766 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.E. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Y.E., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, SUV sürücüsü E.K.'nin 0,97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü E.K., polis ekiplerine "4-5 saat önce alkol içmiştim" diyerek itiraz etti. E.K.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Bolu, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Alkollü Sürücü Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika

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