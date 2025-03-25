Bolu\'da Asayiş Olayları: 95 Gözaltı, 7 Tutuklama

Bolu'da son bir haftada gerçekleşen 159 asayiş olayında toplam 95 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 17- 23 Mart tarihlerinde 159 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 52'si kişilere karşı, 68'i takibi gereken, 28'i malvarlığına karşı, 10'u topluma karşı, 1'i ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şahıstan 7'si de yakalanarak cezaevine konuldu. - BOLU