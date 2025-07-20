Bolu\'da Balya Makinesinden Çıkan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

Bolu'da tarlada balya makinesinin çıkarttığı kıvılcım sebebiyle anızlar tutuştu. Balya makinesi operatörü, traktörde bulunan yangın tüpüyle facianın önüne geçti.

Olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyü Bayramlı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Özkan Küçük, balya yaptığı sırada makinenin altından kıvılcım çıktığını fark etti. Kıvılcımın neden olduğu anız yangınına hızla müdahale eden çiftçi, traktöründe bulunan yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Muhtemel facianın önüne geçen Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, tarlada soğutma çalışması gerçekleştirdi. - BOLU