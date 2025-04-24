Bolu'da Bıçaklı Saldırı: Çift Ağır Yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yayla evinde yaşayan karı koca bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla evinde yaşayan İsmail G. (44) ve eşi Zeliha G. (38), evlerinde ikamet ederken henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü E.P. (26) isimli şüpheli tarafından vücutlarının çeşitli yerlerden bıçaklandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan çift ağır yaralanırken E.P. ise olay yerinden kaçtı. Yaylada yaşayan vatandaşlar İsmail G. ve eşi Zeliha G.'yi evlerinde yaralı halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı kocadan Zeliha G., Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne, İsmail G. İse Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca, jandarma ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli E.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU