Bolu'da Demir Bariyerde Telef Olmuş Kurt Bulundu

3.Sayfa

Demir bariyere iple asılı halde telef olmuş kurt bulundu

BOLU - Bolu'da yol kenarında demir bariyerlere asılı halde telef olmuş kurt bulundu.

Bolu'nun Mudurnu kara yolu Gövem köyü yakınlarında yoldan geçen sürücüler, demir bariyerlere iple asılı halde bir kurt cesediyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kurt cesedini bulunduğu yerden kaldırdı. Kurdu kimin ve nasıl bu hale getirdiği ise henüz bilinmiyor.