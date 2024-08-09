Bolu'nun Gerede ilçesinde esrar elde etmek amacıyla bahçesine kenevir ekimi yapma suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde esrar elde etmek amacıyla bahçesine kenevir ekimi yapma suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.D.'nin yaşadığı ikamet tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da esrar ekimi yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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