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Bolu'da Kafe Çalışanı Merdiven Kayması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Kafe Çalışanı Merdiven Kayması Sonucu Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kafede çalışan Serdar Çelik, kafenin çatısında arızalanan baca motorunu tamir etmek için çıktığı merdivenin kayması sonucu yere düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bolu\'da Kafe Çalışanı Merdiven Kayması Sonucu Yaralandı
10.01.2024 - 15:23,
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Bolu'da kafenin çatısında arızalanan baca motorunu tamir etmek için merdivenle çatıya çıkan kafe çalışanı, merdivenin kayması neticesinde yere düşerek yaralandı.

Olay, Mudurnu ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kafenin baca kısmında bulunan motor arızalandı. Arıza yapan baca motorunu tamir etmek üzere kafe çalışanı Serdar Çelik, merdivenle çatıya çıkmak istedi. Merdivene çıkan Çelik, kaygan zeminde merdivenin kayması neticesinde yere düştü. Yere düşen kafe çalışanı Çelik, düşmenin etkisiyle yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Serdar Çelik'e olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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