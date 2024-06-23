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Bolu'da, kaynak yapılan otomobil kül oldu

BOLU - Bolu'da, park halindeyken kaynak yapılan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer mahallesi Şehit Kenan Özdemir sokak üzerinde park halinde olan Onur Çağrı'ya ait otomobilde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.