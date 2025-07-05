Bolu\'da Köstebek Tabancası Patladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde 70 yaşındaki bir çiftçi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinin Turan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan köyünde yaşayan E.K. (70), tarlasındaki köstebekleri avlamak için tuzak hazırladı. E.K.'nın elindeki köstebek tabancası, birden ateş aldı. Elinde patlayan tabanca E.K.'yı yaraladı. Patlama nedeniyle yaralanan yaşlı adam, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU