Bolu'da Kent Meydanı'nda iki kişi arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bolu Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada şahıslardan biri yüzünden yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıs ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.