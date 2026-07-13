Bolu\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Aşağısoku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden M.K. yönetimindeki 27 BGM 038 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

"Geçtiğimiz hafta da aynı yerde kaza olmuştu"

Kazayı anlatan elektrikli motosiklet sürücüsü M.Ö., "Evden çıktım. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yan taraftan bana vurdu" dedi. Aynı bölgede sık sık benzer kazaların meydana geldiğini söyleyen görgü tanığı İsa Mengenli ise "Geçtiğimiz hafta da aynı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir motosiklete araç çarpmıştı. Bu yolda motosiklet sürücüleri sık sık karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU