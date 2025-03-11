Bolu'da Muhtarın Evi Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Muhtarın Evi Yandı

Bolu\'da Muhtarın Evi Yandı

Okçular köyü muhtarına ait evde çıkan baca yangını nedeniyle muhtar dumandan etkilendi.

11.03.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Okçular köyü muhtarına ait tek katlı evde çıkan baca yangını nedeniyle muhtar dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangından etkilenen muhtar ambulansta oksijen tedavisi gördü.

Yangın, Okçular köyünde tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okçular köyü Muhtarı Emin Akgül'e ait tek katlı evde, bacanın ısınması nedeniyle yangın meydana geldi. Çıkan baca yangınının dumanları evin içerisine yayıldı. Yangın çıktığını fark eden Muhtar Akgül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen Akgül, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen muhtar Emin Akgül'e ise ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Okçular, 3-sayfa, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Muhtarın Evi Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tantuni diye bakın ne yedirmişler Bakanlık ifşa etti Tantuni diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek

16:10 Tantuni diye bakın ne yedirmişler Bakanlık ifşa etti Tantuni diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:32:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Muhtarın Evi Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.