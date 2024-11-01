Bolu\'da Odunlukta Yangın: Erken Müdahale ile Facia Önlenmiş

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Bolu'da odunluk ve müştemilatta yangın çıktı. Alev alev yanan ahşap yapılardaki yangın, yakında bulunan eve sıçramadan itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü ve olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın, Aşağısoku Mahallesi Kilitli Sokak üzerinde bulunan bir odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle odunlukta yangın başladı. Alevlerin hızlı büyümesiyle yangın odunluğun bitişindeki müştemilata da sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangın erken müdahale sayesinde yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Odunluğun alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU