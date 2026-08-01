Bolu'da Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangını Uyarısı

Bolu\'da Orman Yangını Uyarısı
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Bolu'daki camilerden orman yangını riski nedeniyle vatandaşlar ateş yakmamaya ve dikkatli olmaya çağrıldı.

Bolu'da camilerden yapılan anonslarla, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı Bolu'daki camilerden uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda, ormanlık alanlarda ve ormanların yakınında ateş yakılmaması istendi. Camilerden yapılan duyuruda, "Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riski çok yüksektir. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakmayınız. Anız ve bahçe artıkları yakmayınız. Sigara izmaritlerini yere atmayınız. Cam şişe ve yangına sebep olabilecek atıkları doğaya bırakmayınız" denildi. Vatandaşlardan şüpheli durumlara karşı duyarlı olmalarının istendiği anonsta, "Ormanlık alanlarda şüpheli bir durum, duman veya yangın gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, 3. Sayfa, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

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